Demonstranten protestieren gegen Haftbefehle gegen Separatisten Quelle: Emilio Morenatti/AP/dpa

Die Inhaftierung von neun ehemaligen Angehörigen der katalanischen Regierung hat massenweise Proteste in verschiedenen Städten Kataloniens ausgelöst. Tausende Menschen gingen nach der Bekanntgabe auf die Straße. In der Hauptstadt Barcelona versammelten sich die Menschen vor dem Regierungspalast. In Lleida seien es 3.000, in Tarragona 5.000 Demonstranten gewesen.



Auch neutrale Politiker, Gewerkschaftsverbände, TV-Moderatoren und der Fußballverein FC Barcelona kritisierten das Vorgehen.