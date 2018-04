v.l. Lionel Messi und Andres Iniesta Quelle: reuters

Andres Iniesta hat unter Tränen seinen Abschied vom FC Barcelona nach 22 Jahren bestätigt. "Das ist meine letzte Saison hier. Danke an meine Mitspieler. Barca hat mir alles gegeben", sagte der 33 Jähre alte Kapitän auf einer emotionalen Pressekonferenz, bei der auch sein Trainer Ernesto Valverde und seine Teamkameraden anwesend waren.



Den erwarteten Wechsel nach China zu Chongqing Lifan verkündete Iniesta jedoch noch nicht, deutete aber an, dass er "niemals" gegen Barca spielen werde. Im Anschluss an seine Worte applaudierten die Wegbegleiter im vollbesetzten Presseraum.