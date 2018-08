Die EU-Umfrage zur Zeitumstellung ist zu Ende. Symbolbild Quelle: Jane Barlow/PA Wire/dpa

Zweimal im Jahr kocht die Diskussion um die Zeitumstellung hoch. Die EU-Kommission hat nun die Europäer im Internet gefragt, was sie vom Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit halten.



Auf Grundlage der Ergebnisse sowie anderer Studien und Meinungen will die Behörde entscheiden, ob sie einen Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt. Sollte die Zeitumstellung abgeschafft werden, könnte jedes Land für sich entscheiden, ob es dauerhaft die Sommer- oder Winterzeit haben will.