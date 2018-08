Ein Uhrentechniker kontrolliert die Mechanik einer Kirchturmuhr. Quelle: Sebastian Kahnert/ZB/dpa

Europäer haben noch bis heute Abend Zeit, an einer EU-weiten Umfrage zum Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit teilzunehmen. In Deutschland läuft die Online-Umfrage der EU-Kommission zur Zeitumstellung um 23.00 Uhr aus.



Die EU-Kommission prüft Forderungen nach einer Abschaffung der umstrittenen Zeitumstellung. Die Behörde betont jedoch, die Umfrage sei nur ein Teil der Bewertung. In Deutschland gibt es die Sommerzeit seit 1980, seit 1996 stellen die EU-Länder die Uhren gemeinsam um.