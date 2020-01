Vor einigen Jahren twitterte eine damals 17-jährige Schülerin: "Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherungen. Aber ich kann 'ne Gedichtanalyse schreiben. In vier Sprachen."



Ihr Tweet löste damals schon eine Bildungsdebatte über das Für und Wider ökonomischer Bildung aus. Die Schülerin wollte nach eigenem Bekunden nur ihren Frust loswerden, dass sie in der Schule nichts über die praktischen Dinge des Lebens gelernt habe. Eine Klage, die einige Lehrer und Wirtschaftsvertreter nachvollziehen können. "Ökonomische Bildung ist im deutschen allgemeinbildenden Schulsystem bisher sehr heterogen verankert und kommt zum Teil nur in homöopathischer Dosis vor", sagt Dirk Loerwald, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Ökonomische Bildung an der Universität Oldenburg.



Das Institut gehört zu den Gründungsmitgliedern des "Bündnis ökonomische Bildung Deutschland" (BÖB), dem aktuell mehr als 50 Institutionen angehören. Loerwald sieht dringenden Handlungsbedarf. Das Bündnis wolle diesem Anliegen "eine Stimme geben", so heißt es in einem Eckpunktepapier, das die Initiatoren vor wenigen Wochen vorgestellt haben.