Nicht nur die Bedingungen in Aufzuchtbetrieben sind wichtig, sondern auch das Bewusstsein der Tierhalter zum Thema Tierwohl. "Wir sehen das regelmäßig, wenn wir unterschiedliche Haltungsarten miteinander vergleichen, 20 vom Typ A, 20 vom Typ B. Oft ist es so, dass die Unterschiede innerhalb einer Haltungsart größer sind als zwischen den Haltungsarten. Dies hängt mit dem Engagement der Halter zusammen", sagt Professor Lars Schrader, Leiter des Instituts für Tierschutz und Tierhaltung in Celle. Alleine die Teilnahme an einem Programm wie der Initiative Tierwohl kann schon positive Auswirkungen haben: "Die gucken besser hin. Auf diese Weise verändert sich nach und nach die Einstellung der Tierhalter. Man wird sensibler und bekommt einen anderen Blick auf die Dinge." Käfighaltung für Hühner und Vollspaltenhaltung bei Schweinen seien in der Nachkriegszeit zwar große Errungenschaften gewesen. Aber das Bewusstsein der Gesellschaft habe sich weiterentwickelt. Heute wolle man eben nicht nur ein Produkt, sondern eben auch Tierwohl. Das klappe jedoch nur, wenn nicht nur Landwirte und Fleischindustrie an einem Strang ziehen. "Der große Player ist letztendlich der Handel, denn der muss es an den Mann bringen", sagt Schrader. Möglichst viele Akteure aus allen beteiligten Branchen von Anfang an mitzunehmen könnte also ein guter Ansatz für mehr Tierwohl sein - wenn auch mit kleinen Schritten.



"Weitere Impulse könnte in Zukunft auch das staatliche Tierwohllabel geben, das gerade beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entwickelt wird", so Schrader. Dort liegen die bislang kommunizierten Anforderungen irgendwo zwischen den bekannten Siegeln - deutlich über denen der Initiative Tierwohl und unter denen, die Tierschutzorganisationen vergeben. Wie es aussieht, könnten da Annäherungen wahrscheinlich werden.