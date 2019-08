Der Trump Tower steht in New York. Archivbild

Quelle: Jason Szenes/EPA/dpa

Schon Jahrzehnte bevor er zum 45. US-Präsidenten wurde, hatte Immobilienunternehmer Donald Trump in New York den nach ihm benannten Trump Tower errichten lassen. Nun könnte der Wolkenkratzer eine neue Adresse bekommen. Eine Initiative will den Straßenabschnitt in Obama Avenue umbenennen, nach Trumps Vorgänger Barack Obama.



Mehr als 200.000 Menschen hätten bereits eine Petition unterschrieben. Allerdings untersagt es eine New Yorker Verordnung, Straßen nach lebenden Personen zu benennen.