Die Rückseite eines ausgefüllten Organspendeausweises. Archiv

Quelle: Marie Reichenbach/dpa

Die Offensive von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für mehr Organspenden in Deutschland soll auch in die Schulen Einzug halten. Ein Initiativplan sieht vor, das Thema in die Lehrpläne aufzunehmen. Es sei sinnvoll, in der Schule mit der Aufklärungsarbeit zu beginnen, da die Entscheidung für die Organspende schon mit 16 Jahren getroffen werden kann, zitiert die "Rheinische Post" aus dem Plan.



Neben Schülern sollen dem Bericht zufolge auch Migranten und Senioren gesondert angesprochen werden.