Jay Melton arbeitet seit 17 Jahren als sogenannter "Greeter" – also Begrüßer – bei Walmart. Von Montag bis Freitag begrüßt Jay die Kunden halbtags am Eingang: "Herzlich willkommen bei Walmart". Die Greeter sind ein Markenzeichen von Walmart. Ursprünglich eingeführt, um die Zahl der Ladendiebstähle einzudämmen, sind sie heute eine Art Institution in den USA. Sie vermitteln den Kunden ein Gefühl der persönlichen Aufmerksamkeit und häufig übernehmen Senioren und Menschen mit Behinderungen den Job. So auch Jay, er hat eine zerebrale Lähmung, weshalb er die meiste Zeit im Rollstuhl sitzt.