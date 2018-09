Nach einer Analyse des Bildungsforschers Klaus Klemm gehen in Bremen nur noch 1,2 Prozent aller Schüler auf Förderschulen, alle anderen werden inklusiv in Regelschulen unterrichtet. Besonders niedrige Anteile separat unterrichteter Kinder haben auch Schleswig-Holstein mit 2,1 Prozent oder Berlin (2,8 Prozent). Sogar gestiegen ist dagegen die Quote der Förderschüler in Baden-Württemberg mit 4,9 Prozent und Bayern mit 4,8 Prozent in den letzten zehn Jahren. Die höchsten Anteile von Kindern auf Förderschulen haben Länder wie Mecklenburg-Vorpommern mit sechs Prozent oder Sachsen-Anhalt mit 5,9 Prozent.