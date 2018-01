Urlauber im Ostseebad Prerow. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutschen bleiben reiselustig - und Deutschland bleibt ihr liebstes Ziel. Mit einem Anteil von etwa 30 Prozent werden Urlaubsziele im Inland voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder die Hitliste anführen, wie aus den "Urlaubsreisetrends 2018" der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen hervorgeht.



Ein knappes Viertel der Menschen in Deutschland will zudem häufiger verreisen als im Vorjahr, 30 Prozent wollen mehr Geld für Reisen ausgeben.