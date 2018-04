Die Polizei beendete die Geiselnahme. Quelle: Newsflare/Tarbouriech Roseline/dpa

Der Geiselnehmer in einem Supermarkt in Südfrankreich ist tot. Das bestätigte Frankreichs Innenminister Gerard Collomb. Nach Angaben von Collomb forderten die Angriffe des Mannes und die Geiselnahme insgesamt drei Opfer.



Zunächst habe der Täter in Carcassonne einen Menschen in einem Auto getötet. Anschließend verletzte er einen Polizisten an der Schulter, bevor er sich zu dem Supermarkt im Ort Trebes begab und dort zwei Menschen tötete. Der Täter wurde beim Zugriff der Polizei erschossen.