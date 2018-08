Italiens Innenminister will keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Italiens Innenminister Matteo Salvini bleibt bei seiner harten Linie gegenüber Hilfsorganisationen im Mittelmeer. Das Rettungsschiff "Aquarius", das am Freitag 141 Menschen rettete, "wird sicher nicht in einem italienischen Hafen anlanden", sagte Salvini in einem Interview.



Bei der letzten Mission der "Aquarius" hatten Italien und Malta dem Schiff die Einfahrt verwehrt. Angesichts der Ungewissheit, ob eine erneute Blockade droht, haben die Seenotretter die Vorräte an Bord aufgestockt.