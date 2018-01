Am Samstag bekräftigte eine Ministeriumssprecherin, dass de Maizière keineswegs an der christlich geprägten Feiertagskultur in Deutschland rütteln wolle. Der Minister habe betont, "dass unsere Feiertage christlich geprägt sind und dass das aus seiner Sicht auch so bleiben soll". "Er wäre zwar bereit, mal über einzelne muslimische Feiertage in bestimmten Regionen zu reden - aber grundsätzlich hält er daran fest, dass unsere Feiertagskultur eben christliche und keine anderen Wurzeln hat", erklärte die Ministeriumssprecherin.