Das Ausreizen dieser Frist hat Folgen: Bei einem Einbruch in der Berliner Ausländerbehörde am 21. April 2019 wurden tausende Blanko-Dokumente, darunter Reisepässe und Aufenthaltstitel, von Unbekannten gestohlen. Die Bundespolizei erließ in der Folge einen bundesweiten Warnhinweis, da sich eine große Zahl von ausreisepflichtigen Ausländern so "scheinlegalisieren" könnten. Problematisch sei, dass die Bürgerämter keinen Zugriff auf die Liste der Seriennummern der gestohlenen Dokumente hätten, schrieb die "Bild am Sonntag", der das Schreiben der Bundespolizei vorlag. Ob diese gestohlenen Roh-Dokumente von Kriminellen bereits erfolgreich zu gefälschten Aufenthaltstiteln verarbeitet wurden, konnte die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Berlin nicht sagen. Das Bayerische Staatsministerium des Innern teilte mit, dass "die betroffenen Länder aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Zahlen veröffentlichen".