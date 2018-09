Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Quelle: Arne Dedert/dpa

Nach dem Streit zwischen zwei Männergruppen in Köthen in Sachsen-Anhalt und dem Tod eines 22-Jährigen hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) vor übereilten Bewertungen gewarnt. "Es scheint so zu sein, dass die Todesursache nach der Obduktion feststeht, aber dass der Tathergang - für mich jedenfalls - noch nicht ausreichend geklärt ist", sagte er in München.



Nach Angaben der Polizei erlag der 22-Jährige einem akutem Herzversagen. Ein Zusammenhang zu erlittenen Verletzungen besteht nicht.