Horst Seehofer (CSU), Bundesminister für Inneres, Heimat und Bau. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die Flüchtlingspolitik und die Zuwanderung von Migranten haben nach Einschätzung von CSU-Chef Horst Seehofer starke Spuren im gesellschaftlichen Klima in Deutschland hinterlassen. "Das Land hat sich ein Stück weit verändert", sagte er der "Bild am Sonntag".



Die Migrationsfrage "spaltet und polarisiert die Gesellschaft in unserem Land", so Seehofer weiter. Er glaubt, dass Deutschland und Europa weiter mit Hochdruck nach einer gemeinsamen Lösung in der Flüchtlingsfrage suchen müssen.