Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht in Magdeburg. Quelle: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Einer der nach dem tödlichen Streit in Köthen verdächtigen Afghanen sollte schon vor Monaten abgeschoben werden. Einen entsprechenden Antrag auf Zustimmung habe der Landkreis Anhalt-Bitterfeld bereits im April an die Staatsanwaltschaft gestellt, sagte Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) in Magdeburg.



Wegen damals laufender Ermittlungen gegen den 20-Jährigen habe die Staatsanwaltschaft aber nicht zugestimmt. Es ging dabei unter anderem um Körperverletzung.