Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl übte scharfe Kritik an den Plänen für Rückführungszentren. Das Konzept bestehe darin, Menschen abseits von großen Orten in Massenlagern zu "internieren" und "unmittelbar nach ihrer Ankunft mit einer Rückkehrberatung zu überziehen", sagte Pro Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt der Nachrichtenagentur AFP. Dies laufe auf eine "Entrechtung von Schutzlosen" hinaus. Er habe die "große Sorge", dass Schutzbedürftige so zur Rückkehr in ihre Heimatländer gedrängt würden, fügte Burkhardt hinzu.



"Das untergräbt den Gedanken eines fairen Asylverfahrens." Er warnte zudem davor, dass die geplanten Zentren "zu Massenlagern werden, wo Menschen perspektivlos dahin vegetieren". So hätten die Flüchtlinge keine Chance, in der Gesellschaft anzukommen, kritisierte Burkhardt. Er appellierte an Bundesrat und Länder, einem solchen "Isolationskonzept" nicht zuzustimmen, das letztlich der Integration von Migranten schade.