Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Quelle: La Depeche Du Midi/dpa

Bei der Geiselnahme in einem Supermarkt in Südfrankreich sind zwei Menschen getötet worden. Das bestätigte das Pariser Innenministerium. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Die Bilanz sei vorläufig und könne sich leider noch verschlimmern. Der Polizeieinsatz sei noch nicht abgeschlossen.



Die Geiselnahme hatte nach Medienberichten gegen 11 Uhr in Trebes östlich von Carcassonne begonnen. Die Behörden gehen von einem Terrorakt aus.