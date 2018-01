Verboten wurde die Internetseite auf Grundlage des Vereinsgesetzes. Am Morgen gab es in Baden-Württemberg Durchsuchungsmaßnamen "in mehreren Objekten und gegen mehrere führende Mitglieder und Unterstützer" der Internetseite, erklärte das Ministerium.

Die Maßnahmen dienten der Zerschlagung der Vereinsstruktur und der Beschlagnahme des Vereinsvermögens. Dabei sollte die Verbotsverfügung drei Betreibern der Plattform ausgehändigt werden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Festnahmen oder Verhaftungen waren demnach nicht geplant.