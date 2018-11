Demontration gegen Innenministerkonferenz.

Quelle: Peter Förster/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als tausend Menschen haben in Magdeburg gegen die in der kommenden Woche dort stattfindende Innenministerkonferenz (IMK) protestiert. Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr den Vorsitz der IMK inne.



Die von dem linken Bündnis "Unheimlich sicher" organisierte Demonstration richtete sich "gegen die massiven Bürger- und Menschenrechtseinschränkungen, die auf der IMK geplant werden und die gesamte Bevölkerung betreffen", wie es hieß. Zugleich wurde die Intransparenz der IMK kritisiert.