US-Präsident Donald Trump bei seiner Ankunft in Topeka, Kansas. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat die Berufung seines Kandidaten Brett Kavanaugh an das Oberste Gericht überschwänglich gefeiert. Vor Anhängern in Kansas sprach Trump von "einem gewaltigen Sieg für unsere Nation, unser Volk und unsere geliebte Verfassung".



Kavanaugh war kurz zuvor als Richter am Supreme Court vereidigt worden. Trump zeigte sich enthusiastisch und nutzte seinen Erfolg für einen flammenden Aufruf, bei den Kongresswahlen am 6. November für die Republikaner zu stimmen.