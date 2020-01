Südkoreas Präsident hofft auf baldigen Besuch Kim Jong Uns.

Quelle: Lee Jin-Wook/Yonhap/AP/dpa

Trotz Funkstille in den bilateralen Beziehungen hält Südkoreas Präsident Moon Jae In an seiner Hoffnung auf einen baldigen Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un fest.



Wegen des Stillstands in den Atomverhandlungen der USA mit Nordkorea sei Südkorea auch wegen eines Rückschritts in den innerkoreanischen Beziehungen besorgt, sagte Moon in einer Fernsehansprache zum neuen Jahr. "Wir brauchen verzweifelt praktische Wege, die Zusammenarbeit weiter auszubauen."