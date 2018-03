Auch die Verbraucherschützer des Bundes der Energieverbraucher sehen die geplante Aufteilung von Innogy kritisch. Denn nicht nur auf der einen Seite - also auf der Seite der Energienetze und der Stromversorgung der Endkunden durch E.ON - droht Machtkonzentration. Sondern auch im Feld der Stromerzeugung bei erneuerbaren Energien. Denn im Gegenzug sollen die Anteile am Geschäft mit erneuerbaren Energien von Innogy und E.ON zu RWE wandern. Anders gesagt: E.ON will sich in Zukunft darauf konzentrieren, den Strom unter die Leute bringen, den überwiegend RWE erzeugt.