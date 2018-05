Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Mit einem Besuch der High-Tech-Metropole Shenzhen beendet Kanzlerin Angela Merkel am Freitag ihren elften China-Besuch. Die CDU-Politikerin will sich dort über den Stand der Entwicklung in Innovationstechniken informieren.



In der Provinz Guangdong, in der Shenzhen liegt, ist die deutsche Wirtschaft mit etwa 600 Unternehmen vertreten. Die Lokalregierung investiert gezielt in Zukunftstechnologien wie das autonome und vernetzte Fahren mit dem dazu notwendigen Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes.