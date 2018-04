Die Gemeine Skorpionsfliege ist Insekt des Jahres 2018. Quelle: Rainer Willmann/Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung/dpa

Die Gemeine Skorpionsfliege ist das Insekt des Jahres 2018. Das teilte das Senckenberg Deutsche Entomologische Institut mit. Das Insekt sei harmlos, in Mitteleuropa weit verbreitet, aber kaum bekannt. Sein Name leite sich vom "großen, auffällig über dem Hinterleib getragenen Kopulationsorgan" der Männchen ab.



Beim Werben um Weibchen versetzen sie das Organ in Vibration, winken mit den Flügeln und bieten den Weibchen "eine proteinreiche Gabe aus seinen Speicheldrüsen", erklärt das Institut.