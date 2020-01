Eine Entwarnung ist das allerdings nicht. Es bedeutet lediglich, dass das tatsächliche weltweite Ausmaß der Krise kaum beziffert werden kann. Ihre wesentliche Ursache, das ist wissenschaftlicher Konsens, ist neben Flächenversiegelung und Lichtverschmutzung die industrielle Landwirtschaft. Sie ist verantwortlich für einen Rückgang der Biodiversität insgesamt, von dem die Insekten als größte Gruppe im Tierreich ganz besonders betroffen sind. In Deutschland bestätigte das 2017 eine Langzeitstudie ehrenamtlicher Forscher, die rund 75 Prozent Verlust an Biomasse bei Fluginsekten an verschiedenen Standorten im ganzen Land ergab. Bedenkt man allein die wirtschaftliche Bedeutung der Bestäubungsleistung von Insekten, für die es in absehbarer Zeit keinen technischen Ersatz geben wird, erschließt sich die ganze Tragweite dieser Entwicklung.