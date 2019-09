Ein Unkrautvernichtungsmittel mit Glyphosat. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Der Bund will den umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat bis 2023 komplett verbieten. Zum Stichtag 31.12.2023 werde der Einsatz glyphosathaltiger Mittel verbindlich beendet. So steht es im "Aktionsprogramm Insektenschutz", das das Bundeskabinett am Vormittag beschlossen hat.



In den nächsten Jahren soll demnach die Anwendung bereits um drei Viertel reduziert werden. Damit wurde ein langer Streit zwischen Umwelt- und Landwirtschaftsressort beendet. Das Umweltressort wollte ein Aus ab 2021 erreichen.