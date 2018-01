In Niedersachsen sei das Insektengift Fipronil bis "jetzt bei vier Betrieben nachgewiesen" worden. Das seien deutsche Betriebe, die im Kontakt mit dem Unternehmen aus den Niederlanden gestanden hätten. Als Verursacher gilt eine Reinigungsfirma, die allein 180 Legehennen-Betriebe in den Niederlanden gereinigt hat - und eben mindestens vier in Niedersachsen. Diese Betriebe seien laut Minister Meyer inzwischen gesperrt. Dort würden "auch die Eier zurückgerufen", um sie vernichten zu lassen. Fipronil darf seit 2013 EU-weit in der Landwirtschaft nur eingeschränkt benutzt werden.