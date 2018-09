Erdbeben sind in Japan keine Seltenheit. Archivbild Quelle: Kimimasa Mayama/EPA/dpa

Ein Erdbeben der Stärke 6,6 hat die Insel Hokkaido im Norden Japans erschüttert. Nach Angaben der amerikanischen Erdbebenwarte USGS lag das Zentrum etwa 60 Kilometer südöstlich der Millionenmetropole Sapporo.



Das Beben ereignete sich demnach in etwa 30 Kilometern Tiefe um kurz nach 3 Uhr am Morgen (Ortszeit). Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Japan ist eines der am stärksten erdbebengefährdeten Länder der Welt.