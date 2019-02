Zuletzt war die Inselgruppe - rund 2.000 Kilometer nordöstlich von Moskau - international in den Schlagzeilen gewesen: In den Siedlungen wurden mehr als 50 Eisbären gesichtet, die auf der Suche nach Futter durch Hausflure kamen, Mülltonnen durchwühlten und Bewohnern gefährlich nahe kamen. Vor rund einer Woche wurde der Notstand in der Region erklärt. Daraufhin wurde auch das Militär eingesetzt, um die Menschen vor den Raubtieren zu schützen.