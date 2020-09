Politischer Filmpreis: Die 5.000 Euro der Friedrich-Ebert-Stiftung gingen in diesem Jahr an den Regisseur Sebastian Brameshuber für seinen Film "Bewegungen eines nahen Bergs". Es sei ein Beitrag, "der in den Bann zieht, der ganz einfach glücklich macht", befand die Jury. Im Zentrum des Film steht den Angaben zufolge ein Mann aus Nigeria, der in der österreichischen Steiermark auf einem Schrottplatz am Fuß eines Erzbergwerks lebt und arbeitet.