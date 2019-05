Indische Muslime warten in einem Wahllokal, um zu wählen.

Quelle: Rajesh Kumar Singh/AP/dpa

Nach knapp sechs Wochen ist Indiens Marathon-Wahl zu Ende gegangen. In der siebten Phase der Parlamentswahl waren mehr als 100 Millionen Menschen in Teilen von sieben der 29 Bundesstaaten wahlberechtigt. Die Stimmen sollen am Donnerstag ausgezählt werden.



Insgesamt waren seit dem 11. April gut 900 Millionen Wähler in Indien aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Auf dem Spiel steht eine mögliche zweite fünfjährige Amtszeit für die hindu-nationalistische Regierung von Premierminister Narendra Modi.