Bei Air Berlin soll es einen Sozialplan für Flugbegleiter geben. Quelle: Gregor Fischer/dpa

Bei der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin wird jetzt auch über einen Sozialplan für die rund 3.200 Flugbegleiter verhandelt. Das teilte der Insolvenzverwalter Lucas Flöther in Berlin mit.



Nach längeren Rechtsstreitigkeiten erhielten die Flugbegleiter, anders als die Piloten, erst in der vergangenen Woche ihre Kündigung. Viel erwarten kann das Kabinenpersonal vom Sozialplan nicht, da die Insolvenzmasse gering ist. Air Berlin hatte am 1. November den Betrieb eingestellt.