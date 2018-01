Niki Lauda bekommt seine Airline zurück. Quelle: Barbara Gindl/APA/dpa

Niki Lauda hat das Bieter-Rennen um seine frühere Fluggesellschaft Niki gewonnen und die British-Airways-Mutter IAG hinter sich gelassen. Nach dem Zuschlag durch den österreichischen Gläubigerausschuss kündigte der dreifache Formel-1-Weltmeister an, dass die sanierte Gesellschaft Ende März mit zunächst 15 Maschinen an den Start gehen werde.



Sie soll den neuen Namen Laudamotion tragen, sagte der Unternehmer. Den Beschäftigten wolle er an diesem Mittwoch ein Angebot unterbreiten.