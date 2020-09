So hofft Branchenprimus Tui im kommenden Jahr auf 500.000 neue Kunden. Das Unternehmen wolle deshalb mehr Angebote in beliebten Urlaubsregionen schaffen. In Ländern wie der Türkei und Griechenland, auf den Balearen sowie den Kanaren würden neue Verträge mit Hotels geschlossen. Zudem will der weltgrößte Touristikkonzern mehr Flüge aus Deutschland anbieten. "Pauschalreisen sind nach wie vor die sicherste und bequemste Art zu reisen", umwirbt Geschäftsführer Marek Andryszak Sonnenhungrige.