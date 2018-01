Air Berlin hatte am Dienstag einen Insolvenzantrag gestellt. Die zweitgrößte deutsche Fluglinie konnte sich zuletzt nur noch mit finanziellen Zuschüssen des arabischen Hauptaktionärs Etihad in der Luft halten. Nachdem am Freitag Etihad erklärt habe, keine weitere finanzielle Unterstützung zur Verfügung zu stellen, sei man "zu dem Ergebnis gekommen, dass für die Air Berlin PLC keine positive Fortbestehensprognose mehr besteht", hieß es in einer Pflichtmitteilung an der Börse.