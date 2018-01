Überschuldung und Privatinsolvenz Quelle: Alexander Heinl/dpa

Die Reform des Insolvenzrechts geht ersten Daten zufolge bislang an der Mehrheit der betroffenen Verbraucher vorbei. Laut der Wirtschaftsberatung Crif Bürgel gelang lediglich etwa acht Prozent der Menschen, die seitdem Privatinsolvenz anmelden mussten, der vorzeitige Neustart.



Danach meldeten von Anfang Juli bis Ende Dezember 2014 in Deutschland 49.642 Menschen Privatinsolvenz an. Davon erreichten 4.111 Verbraucher die Restschuldbefreiung bereits nach drei statt wie üblich sechs Jahren.