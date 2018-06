Ex-Tennisstar Boris Becker. Archivbild Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Ex-Tennisstar Boris Becker fordert im Insolvenzverfahren gegen ihn in London diplomatische Immunität ein. Der 50-Jährige beruft sich auf seinen Botschafter-Status als Sonderattache der Zentralafrikanischen Republik für Sport und kulturelle Angelegenheiten in der Europäischen Union.



Beckers Anwälte in London haben einen entsprechenden Antrag beim High Court in London gestellt. Das Insolvenzverfahren solle wegen der diplomatischen Immunität ihres Mandaten bis auf Weiteres gestoppt werden.