Das Logo des Modeherstellers Gerry Weber. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der schwer angeschlagene Modehersteller Gerry Weber schließt in Deutschland 120 Geschäfte und baut 454 Stellen ab - davon gut 300 in den Filialen und den Rest in der Verwaltung. Eine entsprechende Einigung mit den Arbeitnehmervertretern sei unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit.



Die Maßnahmen würden "umgehend umgesetzt", hieß es. Die Neupositionierung werde Ende 2021 abgeschlossen sein. Die betroffenen Beschäftigten sollen über Sozialpläne Abfindungen und Transferangebote erhalten.