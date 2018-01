Im Ringen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki konnte sich überraschend Firmengründer Niki Lauda durchsetzen. "Aus einem transparenten Bieterprozess ist heute in den frühen Morgenstunden die Laudamotion GmbH als Bestbieter hervorgegangen", teilten die Insolvenzverwalter am frühen Morgen in Wien mit. Das berichten die österreichische Nachrichtenagentur APA, der ORF und die Zeitung "Der Standard" übereinstimmend. Der Gläubigerausschuss hatte seit Montagnachmittag über eine Lösung für die insolvente Fluglinie beraten.