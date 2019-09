Die deutsche Thomas Cook war in den Strudel der Pleite des britischen Mutterkonzerns geraten, ebenso wie die Fluggesellschaft Condor, für die die Bundesregierung und das Land Hessen am Dienstagabend einen Überbrückungskredit in Höhe von 380 Millionen Euro gewährten. Nach Angaben des Amtsgerichts Frankfurt am Main wurde für Condor am Donnerstag ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Zum vorläufigen Sachverwalter wurde der Insolvenzverwalter der einstmals zweitgrößten deutschen Fluglinie Air Berlin, Lucas Flöther, bestellt - er muss nun unter anderem binnen drei Monaten einen Insolvenzplan vorlegen sowie prüfen, ob eine Sanierung Aussicht auf Erfolg hat.