In den vergangenen Monaten hatten die beiden deutschen Premiumautobauer Daimler und BMW ihre Gewinnprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigieren müssen. Als Grund gaben die Autobauer den sich zuspitzenden Handelskonflikt zwischen den USA und China an. Dass China nun die Einfuhrzölle auf Autos senken will, dürfte deswegen in München und Stuttgart für ein Aufatmen gesorgt haben. "Das ist natürlich eine erhebliche Erleichterung für die deutschen Hersteller, die in Amerika produzieren und viele Fahrzeuge nach China importieren", sagte Stefan Bratzel, Autowirtschaftsexperte an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch-Gladbach. "Und entsprechend wird das auch die Absätze zumindest in den nächsten drei Monaten beschleunigen".