Sehnsuchtsziel für Instagramer: Kirschblüte in der Bonner Heerstraße.

Quelle: dpa

Vor einiger Zeit stand eine Koreanerin im Geschäft von Victoria Harlos in Bonn, sie war etwa 20 Jahre alt und sie sagte: "Jeder in meiner Generation kennt diese Straße." Das war insofern verwunderlich, weil die Straße, in der Harlos ihr Geschäft betreibt, vor gar nicht langer Zeit selbst vielen Bonnern nicht wirklich gut bekannt war. Es ist die Heerstraße in der Bonner Altstadt, früher mal ein in die Jahre gekommenes Handwerkerviertel.