Auf den ersten Blick fotografiert Fabian Arnold einfach nur sein Frühstück: Avocado, Humus, einen Milchkaffee mit Herzchen-Schaum. Auf den zweiten Blick kreiert Arnold, 23, Social Media-Content. In einem Café in Berlin-Kreuzberg macht Arnold Fotos für seinen Instagram-Account. Bis zu 450.000 Menschen sehen sich sein Frühstück an und was er sonst noch so postet. Fotoshootings, Reisen nach Los Angeles, seine Oberarme. Fabian Arnold ist Model und Influencer - auch wenn er das Wort nicht mag. "Ich würde mich nicht als Beeinflusser sehen, auch wenn es so ist", sagt er.