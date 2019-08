Das Eingangsschild des Deutschen Instituts für Menschenrechte.

Die Auseinandersetzung mit extremen Meinungen sollte aus Expertensicht in der Schule und bei anderen Bildungsangeboten eine Rolle spielen.



"Rassismus und Rechtsextremismus kritisch zu thematisieren, ist ein wichtiger Bestandteil des staatlichen Bildungsauftrags", erklärte das Deutsche Institut für Menschenrechte zur Veröffentlichung der Publikation "Das Neutralitätsgebot in der Bildung". Das Institut richtet sich mit seiner Publikation an Ministerien und Behörden.