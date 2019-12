Ein Mann raucht eine elektrische Zigarette. Archivbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Nach Hunderten Notrufen wegen Vergiftung durch Liquids von E-Zigaretten mahnen Experten eine kindersichere Aufbewahrung an. In Deutschland gab es laut Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) von Januar 2015 bis Februar diesen Jahres 851 Vergiftungen oder Verdachtsfälle. In 82 Prozent der Fälle wurden Liquids versehentlich verschluckt, oft seien Kinder betroffen.



Das enthaltene Nikotin könne in geringen Mengen zu Beschwerden wie starkem Erbrechen führen. In größeren Mengen sei es gar lebensbedrohlich.