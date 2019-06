Der frühere Innen- und Finanzminister Schäuble verkörpere das Politische in Deutschland wie kein anderer. "Sie sind ein herausragender Kopf und Motor der Europäischen Integration", sagte Felbermayr an Schäuble gewandt. Er sei Architekt der deutschen Einheit und "erfolgreichster Schuldenbremser in der deutschen Nachkriegsgeschichte - und das in nur einem Leben". Der CDU-Politiker sei ein Verfechter regelbasierter Ordnung in stürmischen Zeiten.