Kreisend und ruckartig Hüften und Gesäß bewegen: "Twerken" in einer Disco.

Quelle: dpa

Die Diskussion über den Missbrauch von Menschen durch mehr oder weniger Prominente lief unter dem Label "MeToo". In deren Rahmen trauten sich immer mehr Menschen, sexuelle Übergriffe öffentlich zu machen. Einvernehmlich läuft der Sex hingegen in einer "Freundschaft plus" ab. In dieser gehen die Partner zwar regelmäßig miteinander ins Bett - sie gehen aber keine Verpflichtungen ein. Diese Partner, auch "Friends with Benefits" genannt, besuchen vielleicht mal die Disco. Dort werden sie womöglich "twerken", also kreisend und ruckartig Hüften und Gesäß bewegen - und das voll "nice", also toll, finden. Eine "Walk-In-Dusche", eine ebenerdige Duschkabine ohne Becken, könnte danach für Abkühlung sorgen.